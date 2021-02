Unieuro dà il via ai Lovely Days: sconti su TV OLED, smartphone e tablet

Unieuro, nell'ambito dei Lovely Days che consentono di portare a casa un buono da 20 Euro, propone a prezzo ridotto anche tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica fino al prossimo 28 Febbraio. La lista è davvero molto ampia ed include anche TV, smartphone e tablet.

Tra i TV OLED, il Sony KD65A8 da 65 pollici viene proposto a 2299 Euro, a fronte di un risparmio del 17% rispetto ai 2799 Euro di listino. L'LG OLED65BX6LB da 65 pollici, invece passa a 1899 Euro, rispetto ai 2648 Euro imposti dalla compagnia asiatica, per uno sconto pari al 28%. In sconto troviamo anche i TV QLED di Samsung: il QEQ90TAT da 55 pollici della Series 9 può essere acquistato a 1399 Euro, 600 Euro in meno rispetto ai 1999 Euro di listino. Nella Series 8, troviamo il QE50Q60TAU da 50 pollici a 649,90 Euro, il 23% in meno dagli 849 Euro di listino.

Passando agli smartphone, l'iPhone 12 da 128 gigabyte può essere acquistato ad 899 Euro, iPhone SE da 128 gigabyte invece passa a 519 Euro. Tra gli smartphone non iOS, lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro può essere acquistato a 239,90 Euro, il Galaxy A41 brandizzato Vodafone invece può essere acquistato a 189,99 Euro.

Infine, nella categoria tablet troviamo il Galaxy Tab A7 da 32 gigabyte a 249,90 Euro ed il Galaxy Tab S7 a 699,90 Euro.

La lista completa delle promozioni è disponibile a questo indirizzo.