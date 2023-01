Unieuro, il lunedì porta le nuove offerte solo online fino al 15 Gennaio 2023

Unieuro rinnova oggi le offerte solo online, che fino al 15 Gennaio 2023 proporranno un’ampia gamma di promozioni su diversi prodotti d’elettronica ed informatica.

Il robot aspirapolvere iRobot Roomba 698 viene proposto a 189,99 Euro, il 40% in meno rispetto ai 319,90 Euro imposti dal produttore.

In offerta anche l’iPhone 12 da 128 gigabyte, che è disponibile a 779 Euro, in calo del 12% rispetto agli 889 Euro di listino Apple: lo smartphone è disponibile in due colorazioni e la consegna è garantita a stretto giro di orologio.

Tra gli altri sconti, segnaliamo anche la stampante ad inchiostro Canon PIXMA TR4650, che può essere acquistata a 69,99 Euro, in calo del 17% rispetto agli 84,99 Euro di listino.

Ovviamente le promozioni in questione saranno disponibili esclusivamente sul sito web della catena di distribuzione d’elettronica ed informatica, e per tutti i dettagli sulle condizioni di vendita e spedizione vi rimandiamo direttamente alle pagine dei singoli prodotti, dove sono disponibili anche tutte le informazioni sui pagamenti rateali.

Parallelamente a questa promozione, continua il Fuoritutto di Unieuro che è stato lanciato lo scorso 7 Gennaio 2023 e sarà disponibile fino al 13 Gennaio 2023, con tantissime offerte su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica e tech, tra cui smartphone e smartwatch.