Da Unieuro parte 'Un Mare di Sconti' su centinaia di prodotti: le offerte del volantino

Non c'è solo lo sconto subito di Mediaworld in questo lunedì di Luglio. In giornata odierna, infatti, anche Unieuro lancia il nuovo volantino che porta "Un Mare Di Sconti"<(n> su centinaia di prodotti.

Lo Xiaomi Mi Smart Band 6 è disponibile a 39,99 Euro, l'11% in meno rispetto ai 44,99 Euro.

Tra i TV, segnaliamo l'LG NanoCell 43NANO756PA da 43 pollici a 449,90 Euro, mentre il 50NANO816PA da 50 pollici passa a 599,90 Euro, con un risparmio del 42% se si tiene conto che di listino costa 1048,99 Euro. Sempre fronte LG, l'OLED55C15LA da 55 pollici della gamma C1 può essere portato a casa a 1499 Euro, mentre il Samsung QE55Q70A da 55 pollici viene proposto ad 899,90 Euro, ed il QE65Q900TST da 65 pollici è disponibile a 1599 Euro.

Per quanto concerne gli smartphone, invece, lo Xiaomi Redmi Note 9 è disponibile a 159,99 Euro, mentre il realme 8 5G viene proposto uno sconto dell'8% a 229,90 Euro. Lo Xiaomi Redmi Note 9T 5G, brandizzato TIM, invece passa a 199,99 Euro dai 299,99 Euro di listino. Non potevano mancare all'appello gli iPhone: Unieuro propone il 15% di sconto sull'iPhone 12 da 64 gigabyte, che passa a 789 Euro, mentre l'iPhone 12 Pro da 128 gigabyte è disponibile a 1099 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.