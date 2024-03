Da Unieuro 'Marzo ti sorprende': il nuovo volantino attivo fino al 14 Marzo

Con la scadenza del precedente volantino, Unieuro lancia in giornata odierna il nuovo volantino battezzato “Marzo ti sorprende” che fino al 14 Marzo propone un’ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti.

L’iPad di decima generazione da 10,9 pollici nella variante WiFi Only con 64 gigabyte di memoria interna è disponibile a 429 Euro, in calo rispetto ai 589 Euro di listino, ed è disponibile sia nella colorazione argento che blu. In sconto anche il modello di nona generazione, sempre WiFi Only con 64 gigabyte di storage, a 349 Euro, con un risparmio consistente rispetto ai 439 Euro di listino. In offerta però segnaliamo anche l’iPhone 15 Pro Max da 256 gigabyte a 1369 Euro, in calo rispetto ai 1489 Euro previsti dal listino Apple: lo smartphone top di gamma 2023 di Apple è disponibile nelle colorazioni titanio naturale e titanio nero.

L’iPhone 13 da 128 gigabyte è disponibile a 629 Euro invece, dai 759 Euro imposti dal produttore.

Passando ai televisori, segnaliamo il Samsung UE50CU7170UXZT da 50 pollici a 429,90 Euro, con un risparmio di 170 Euro dai 599,90 Euro precedenti, mentre il modello da 43 pollici viene proposto a 379,90 Euro, in calo di 120 Euro rispetto ai 499,90 Euro di listino.

Interessante anche lo sconto sul Lenovo IdeaPad Slim 3 nella configurazione con schermo da 15,6 pollici, processore AMD Ryzen5 e 16GB di RAM a 549,90 Euro, in calo rispetto ai 649,90 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.