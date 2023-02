Unieuro, maxi sconto Solo Online sul TV QLED 4K Samsung: quasi metà prezzo

Proseguono gli sconti Unieuro su TV Samsung, in quanto la ben nota catena ha messo al centro di iniziative promozionali diversi prodotti di questo tipo. Rientra in questo contesto un'offerta non di poco conto su un televisore QLED 4K di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Samsung Series 7 QE55Q70B viene adesso proposto a un prezzo pari a 661 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale si apprende che precedentemente il costo del televisore ammontava a 1.301,75 euro, quindi c'è uno sconto del 49%, ovvero si arriva quasi a metà prezzo.

Il risparmio, in totale, risulta di 640,75 euro. Potrebbe insomma trattarsi di una ghiotta occasione per un certo tipo di utente, considerando anche il fatto che si fa riferimento a un modello di televisore uscito nel 2022. Non si tratta dunque di un prodotto poi così datato, che presenta un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel).

Il sistema operativo è Tizen, quindi non mancano un po' tutte le funzionalità smart del caso. Ci sono poi 4 porte HDMI e risultano immancabili gli standard DVB-S2 e DVB-T2. Se cercate invece maggiori dettagli in generale sul prodotto coinvolto, potrebbe interessarvi fare riferimento al sito Web ufficiale di Samsung.