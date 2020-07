Unieuro e MediaWorld: i 3 televisori meno costosi, offerte sotto i 100 euro

Oggi la nostra mente ha "partorito" una domanda: qual è il prezzo minimo che un italiano deve spendere per acquistare online un televisore da una nota catena di elettronica? Questa curiosità ci ha portato ad analizzare i prodotti disponibili sui portali ufficiali di Unieuro e MediaWorld, facendoci scoprire 3 modelli in offerta.

Infatti, utilizzando i filtri del sito ufficiale di Unieuro, abbiamo notato che l'unico televisore che viene venduto sotto i 100 euro è il modello United LED24H42 con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). In particolare, in questo caso il prezzo è di 99 euro (in precedenza era di 139 euro, quindi il risparmio è pari a 40 euro).

Da MediaWorld, invece, c'è il televisore OK ODL 32677HN-TB in sconto grazie all'iniziativa "Red Friday", che ha portato il suo prezzo a 99,99 euro (prima costava 119,00 euro). La risoluzione è la stessa dell'altro modello citato, ma in questo caso parliamo di un 32 pollici (il televisore in offerta da Unieuro è un 24 pollici). Il terzo modello che abbiamo trovato è OK ODL 24661HN-DB, che dispone anch'esso di risoluzione HD ed è un 24 pollici.

Insomma, alla domanda che ci siamo posti inizialmente possiamo rispondere con una cifra più o meno precisa: in Italia oggi ci sono diversi modelli di televisori venduti online che si trovano a un costo di poco inferiore ai 100 euro.