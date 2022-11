Unieuro e MediaWorld rilanciano su Samsung Galaxy S22 Ultra 5G da 256GB

Vi ricordate la promozione del Black Friday Amazon su Samsung Galaxy S22 Ultra 5G? Quest'ultima, che prevedeva disponibilità limitata e includeva il caricatore nel prezzo, è terminata in rapido tempo. Tuttavia, il periodo di "battaglia lato offerte" ha portato a un rilancio da parte di Unieuro e MediaWorld.

Infatti, le più recenti iniziative promozionali lanciate dalle due catene hanno fatto scendere ulteriormente il costo del dispositivo. A tal proposito, il modello da 12/256GB è sceso a 969 euro da Unieuro, al posto dei precedenti 1.379 euro. MediaWorld, invece, ha portato il prezzo a 979,99 euro. Insomma, in entrambi i casi si fa riferimento a un costo inferiore rispetto ai 999,90 euro che erano stati proposti da Amazon e rappresentavano il minimo storico per quel portale e-commerce.

Va notato, però, che nel caso di MediaWorld e Unieuro potrebbe non esserci il caricatore incluso (come previsto ufficialmente da Samsung). Insomma, il rilancio è avvenuto con le dovute divergenze, ma capite bene che, considerata anche la limitata disponibilità del prodotto su Amazon, le iniziative avviate da MediaWorld e Unieuro potrebbero potenzialmente fare gola a più di qualcuno. A tal proposito, potreste volervi informare sul prodotto anche mediante la nostra recensione di Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (pubblicata a febbraio 2022).

Al netto di questo, per restare aggiornati sulle promozioni in arrivo, potrebbe interessarvi consultare la pagina del Black Friday 2022, così come magari dare un'occhiata al canale Telegram delle offerte.