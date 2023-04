Unieuro ha messo in offerta la rinnovata sedia da gaming NASA

Vi ricordate dell'offerta Unieuro sulla sedia da gaming NASA in colorazione blu, rossa e bianca? Ebbene, adesso che quel prodotto non risulta più in vendita nell'ambito del portale della nota catena, si fa notare un'altra sedia da gaming NASA. Come ben potete immaginare, ci sono delle divergenze e il tutto è al centro di una promozione.

In particolare, la NASA Atlantis, questo il nome con cui Unieuro si riferisce alla sedia da gaming, viene adesso proposta a un prezzo pari a 149,99 euro mediante il sito Web ufficiale della catena coinvolta. Da quest'ultimo portale apprendiamo, tra l'altro, che in precedenza il costo era di 179,99 euro, quindi di mezzo c'è uno sconto del 16%.

Per metterla in termini di cifre, a conti fatti il possibile risparmio proposto dall'iniziativa promozionale di Unieuro è pari a 30 euro. Da notare in ogni caso il fatto che lo sconto rientra nell'iniziativa Offerte Solo Online di Unieuro, che proseguirà fino al 9 aprile 2023. Avrete insomma alcuni giorni a disposizione, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, per poter eventualmente usufruire dell'offerta.

Al netto di questo, avrete chiaramente notato che la sedia presenta delle differenze rispetto al prodotto a cui avevamo già fatto riferimento in passato in questa sede. Basta infatti dare un'occhiata alla colorazione, che vede di mezzo il blu e il nero. A qualcuno in Italia potrebbe ricordare un po' l'Inter, ma in realtà il club nerazzurro non c'entra.