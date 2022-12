Unieuro ha messo in sconto del 30% la sedia da gaming NASA

Andando oltre al Sottocosto di Natale di Unieuro, torniamo a soffermarci sulle iniziative promozionali lanciate dalla ben nota catena. In questo contesto, potrebbe interessarvi approfondire un possibile risparmio non di poco conto sulla sedia da gaming NASA.

Quest'ultima viene infatti ora venduta a un costo di 139,99 euro attraverso il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, solitamente il prezzo del prodotto sarebbe di 199,99 euro, quindi c'è uno sconto del 30%. In parole povere, un rapido calcolo porta a comprendere che si possono risparmiare 60 euro.

Tra l'altro, non siamo riusciti a trovare la succitata sedia gaming NASA né sul portale ufficiale di Amazon Italia né sul sito Web di MediaWorld. Questo significa che la promozione lanciata da Unieuro può potenzialmente risultare interessante anche in termini di disponibilità. In ogni caso, il prodotto viene descritto dalla catena come una sedia da gaming per PC con seduta imbottita dai colori blu, rosso e bianco.

Per il resto, se siete alla ricerca di regali di Natale (al netto del fatto che potreste pensare di regalare eventualmente anche la succitata sedia da gaming), potreste voler restare aggiornati sulle promozioni in arrivo. A tal proposito, potrebbe dunque tornarvi utile dare un'occhiata al canale Telegram degli sconti.