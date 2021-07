Unieuro, le migliori offerte del momento su computer portatili HP, Lenovo e Microsoft

Assieme allo sconto di 150 Euro su un TV Sony 4K 2021, Unieuro propone anche diversi computer portatili di marchi come HP, Lenovo e Microsoft in offerta, per tagli di prezzo pari anche a 300 Euro rispetto alla cifra di listino. Vediamo quali sono i modelli più interessanti acquistabili in questo periodo.

Cominciamo dal modello più economico, ovvero il Lenovo IdeaPad 3 dotato di monitor LED HD-Ready da 15,6 pollici con risoluzione 1366 x 768, processore Intel Celeron N4020 con velocità di clock base pari a 1,1 GHz e Boost a 2,8 GHz, 1000 GB di HDD lato archiviazione e 4 GB di RAM DDR4. In questo caso il prezzo è pari a 349,90 Euro in occasione del Freedom Black Friday, al posto dei 399,90 Euro di listino.

L’unico computer portatile Microsoft con un’offerta “speciale” è invece il modello Microsoft Surface Laptop Go proposto a 699,90 Euro anziché 819,90 Euro. Qui troviamo un display touchscreen da 12,45 pollici con risoluzione 1536 x 1024, 128 GB di SSD come soluzione per la memoria interna e 8 GB di RAM, mentre il cuore pulsante è il processore Intel Core i5-1035G1 con Boost a 3,6 GHz. Non mancano il supporto al Wi-Fi 6 e il chip grafico Intel UHD Graphics.

Passiamo infine ai vari modelli HP proposti in sconto da Unieuro, a partire dal più economico HP 250 G8 in promozione a 449 Euro (ai quali andrà aggiunto un “Extra Sconto” del 5% al carrello, se acquistato online) anziché 599,90 Euro. In questo caso si parla di un laptop con processore Intel Core i3-1115G4, chip grafico Intel UHD Graphics condiviso, 8 GB di memoria RAM, SSD da 256 GB e infine display da 15,6 pollici IPS LCD Full HD.

Il secondo, sempre in ordine di prezzo, è il laptop HP Pavilion Gaming 16-a0043nl con CPU Intel Core i5-10300H dalla frequenza di clock Boost pari a 4,5 GHz, GPU NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q con 6 GB di VRAM, 512 GB di SSD lato archiviazione, 8 GB di RAM e display IPS da 16,1 pollici Full HD, il tutto venduto a 799,90 Euro anziché 1.099 Euro. Infine troviamo il modello HP ProBook 430 G8 disponibile a 999 Euro (con 5% di Extra Sconto se acquistato online) contro i 1.269 Euro di listino, dotato di processore Intel Core i7-1165G7, chip grafico Intel Iris Xe, 16 GB di RAM DDR4, 512 GB di SSD NVMe, display da 13,3 pollici Full HD e supporto al Wi-Fi 6.

Tra le altre offerte da Unieuro segnaliamo anche i prodotti Apple in sconto per il Freedom Black Friday.