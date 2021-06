Unieuro, tutti i migliori smart TV DVB-T2 in sconto sotto 300 Euro

Mentre mancano pochi giorni alla fine delle offerte Apple “Hello Summer” da Unieuro, la medesima catena di negozi sta proponendo moltissimi smart TV DVB-T2 a meno di 300 Euro, tutti dotati di sistema operativo Android TV e alcuni addirittura in esclusiva. Vediamo quali sono i modelli interessati da queste offerte.

Partiamo dai modelli più economici, i quali si aggirano addirittura sotto i 200 Euro. Si parla, dunque, del televisore in esclusiva Unieuro Hitachi 24HAE2252 proposto a 179,99 Euro anziché 209,90 Euro, dotato di pannello LED HD 1366x768 da 24 pollici e applicazioni smart TV preinstallate come Netflix e Amazon Prime Video. In alternativa, salendo a 199,99 Euro troviamo il televisore Telefunken TE32550B42V2D anch’esso con pannello LED HD con la medesima risoluzione, ma da 32 pollici.

Sotto la soglia dei 250 Euro troviamo invece tre televisori diversi, a partire dal modello United LED32HS72A9 che scende da 269,90 Euro a 208,90 Euro. Sebbene la scheda indichi infatti 219,90 Euro, Unieuro propone un 5% di sconto extra direttamente in carrello. Questo Android TV, comunque, è dotato di pannello LED HD da 32 pollici e supporto alla tecnologia HDR10. Alternativa altrettanto interessante è il TV SABA SA32S67A9 sempre con schermo LED HD da 32 pollici ma un prezzo pari a 217,55 Euro. Infine troviamo il televisore TCL 32ES560, anch’esso con display da 32 pollici ma con tecnologia Direct-LED, proposto a 226,10 Euro anziché 249,99 Euro.

Tra i 250 Euro e i 300 Euro figurano invece l’Android TV Hitachi 32HAK4250 con display Full HD LED da 32 pollici al prezzo di 265,05 Euro anziché 319,90 Euro, sempre dotato di supporto allo standard DVB-T2, ma anche il modello Hisense A5700FA con schermo Direct-LED Full HD 1920x1080 da 40 pollici venduto a 299,90 Euro al posto dei 329,90 Euro di listino.

Da MediaWorld invece troviamo altri sconti su TV LG e Samsung, validi però solo per questo weekend.