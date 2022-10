Unieuro: i migliori smart TV in sconto a meno di 250 euro, ci sono anche offerte doppie

Con la proroga del volantino Sottocosto da Unieuro fino al 27 ottobre la lista di televisori venduti a prezzi vantaggiosi si allunga. Per coloro che sono alla ricerca di modelli low-cost, vediamo dunque i migliori smart TV a meno di 250 euro da Unieuro in queste ultime settimane del mese.

Partiamo con il modello United LED24HS82A11, caratterizzato da un pannello LED HD Ready (risoluzione pari a 1366 x 768 pixel) da 24 pollici. Per mantenere il prezzo basso il produttore non ha incluso il supporto a tecnologie video come HDR, tantomeno a codifiche audio Dolby. Tuttavia, troviamo il sistema operativo Android TV con applicazioni preinstallate come Amazon Prime Video, Netflix e YouTube. Il prezzo scende da 179,99 euro a 149 euro, ma gode di un ulteriore 5% di sconto all’inserimento nel carrello online.

La stessa iniziativa vale per il modello Hitachi 32HAE2350, il quale passa da 279,90 euro a 160,55 euro se si completa l’acquisto online. Questo smart TV gode del sistema operativo Android, ha un pannello LED HD Ready da 32 pollici ma non trova, proprio come il modello precedente, il supporto a codifiche audio avanzate o High Dynamic Range.

Saliamo di prezzo e qualità con il televisore Philips 32PFS6805/12 appartenente alla gamma 6800, dotato di un display LED Full HD da 32”. In questo caso troviamo il supporto a HLG e HDR10, mentre la piattaforma smart è SAPHI, sistema proprietario. Rispetto al listino si scende del 37% a quota 239 euro, con pagamento sempre effettuabile in 3 rate senza interessi con Klarna o PayPal.

Dulcis in fundo, da Unieuro c’è anche il modello Hisense 40A4CG con display LED FHD da 40 pollici a 249,90 euro. Qui troviamo un pannello senza supporto allo standard HDR, ma con codifica audio DTS e sistema operativo VIDAA U 4.2 con app preinstallate come DAZN, Prime Video, Netflix e RaiPlay.

