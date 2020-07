Unieuro, mistero Xiaomi Mi Band 4: niente Offerta del Giorno, ma costa meno

Nella giornata di ieri 30 giugno 2020 vi abbiamo raccontato su queste pagine dell'Offerta del Giorno di Unieuro riguardante Xiaomi Mi Band 4. In genere, una volta scaduta una promozione di questo tipo, ci si aspetta che il prezzo salga. In realtà, "misteriosamente", la smartband oggi 1 luglio 2020 costa meno di ieri.

Infatti, Xiaomi Mi Band 4 viene venduta a 28,99 euro sul portale di Unieuro. Il 30 giugno 2020, invece, il costo era di 29,90 euro (ovvero 0,91 centesimi in più). Nel caso ve lo stiate chiedendo, il prodotto coinvolto è sempre quello, nulla è cambiato. Certo, stiamo veramente parlando di piccolezze, ma questo apparentemente insignificante dettaglio ci ha incuriosito ed è interessante analizzare il possibile motivo che ha comportato questa scelta.

Ebbene, le logiche di vendita online sono molto diverse da quelle dei negozi fisici. Come probabilmente avrete già notato, le variazioni sono molto più frequenti nel mondo del Web e spesso su queste pagine abbiamo parlato di "battaglia all'ultimo sconto", dato che gli store sembrano cercare di abbassare il prezzo sempre più degli altri, in modo da fare gola agli utenti e "superare" l'offerta altrui (non importa se di pochi centesimi, quel che conta è "arrivare primi").

Cosa potrebbe aver spinto, dunque Unieuro a far calare ulteriormente il prezzo? Probabilmente la "colpa" è dei rivenditori di Amazon Italia. Infatti, il "costo di base" di Mi Band 4 sulla piattaforma di e-commerce dell'azienda di Jeff Bezos viene indicato a 28,90 euro, ma attualmente è attiva una promozione che porta il prezzo a 28,30 euro. Insomma, noi ve l'abbiamo detto che spesso si gioca sul filo dei centesimi.

Inoltre, vi ricordiamo che è in arrivo Xiaomi Mi Band 5, che in Europa dovrebbe avere un prezzo di 39,99 euro, quindi anche questo aspetto potrebbe avere un ruolo nella scelta di Unieuro.