Unieuro, parte il Natale Dyson: sconti fino al 30% e promozioni speciali

Mentre continuano i Natalissimi, Unieuro lancia anche lo "Speciale di Natale Dyson", che permette di portare a casa a prezzo ridotto alcuni prodotti del marchio inglese e consente anche di godere di promozioni speciali su alcune aspirapolveri.

Il Dyson Omni-Glide blu, nella colorazione grigia e rossa può essere acquistato a 399 Euro, in linea col prezzo di listino. Tuttavia, la promozione di Unieuro (che lo vende in esclusiva) prevede che al momento del check out venga aggiunta gratuitamente al carrello anche una batteria extra, che garantisce maggiore autonomia.

Sconto del 30% invece, sul Dyson 360 Heurist, l'aspirapolvere robot da 0,33L che viene proposto a 699 Euro, rispetto ai 999 Euro di listino.

In entrambi i casi, la consegna a domicilio ed il ritiro in negozio è a costo zero. Gli utenti possono anche beneficiare della cassa veloce PayPal, da scegliere direttamente nella scheda prodotto, e che permette di pagare attraverso il servizio online.

Unieuro mette anche a disposizione un esperto Dyson, che si può contattare direttamente tramite la scheda prodotto, per fugare ogni dubbio e guidare nella configurazione dei prodotti. Questo servizio extra è ovviamente gratuito ed accessibile attraverso la chat, nel popup che si presenterà al momento dell'apertura della scheda tecnica di uno dei prodotti.