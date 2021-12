Unieuro Natalissimi, 4 smart TV 4K DVB-T2 LG in offerta: si parte da 400 Euro

Unieuro ha lanciato i “Natalissimi” pochi giorni fa, dando il via al periodo di offerte che precede le festività natalizie. Valida fino al 24 dicembre, questa iniziativa vede disponibili moltissimi dispositivi elettronici in promozione, tra cui anche 4 smart TV 4K DVB-T2 LG con prezzi che partono da 400 Euro e arrivano a 949 Euro.

Procedendo con ordine, troviamo innanzitutto il televisore LG 43UP75006LF da 399,90 Euro anziché 529 Euro, con schermo LED Ultra HD 4K da 43 pollici, supporto alle tecnologie HLG e HDR10 lato video, decoder audio Dolby Digital e sistema operativo WebOS 6.0. Si tratta di una novità del 2021 ideale per coloro che non vogliono spendere troppo per adeguarsi al nuovo standard del digitale terrestre, mantenendo comunque una buona qualità.

Alternativa a questo modello è il “fratello” LG 65UP75006LF che, come potrete capire dal nome, è in realtà il medesimo dispositivo ma con una dimensione differente. Difatti, la diagonale del pannello LED è pari a 65 pollici. Così facendo, il prezzo passa a 649,90 Euro ma scendendo dai 949 Euro di listino.

Cambiando dunque genere, troviamo il TV LG 65NANO756PR con display NanoCell Ultra HD 4K da 65 pollici, supporto a HLG, HDR10, tecnologia LG True Color Accuracy, decoder audio Dolby Digital e sempre sistema operativo WebOS 6.0. Il prezzo, in questo caso, è pari a 899,90 Euro al posto di 1.249 Euro.

Dulcis in fundo, potrete trovare il televisore LG OLED48A16LA a 949 Euro anziché 1.499 Euro. Questo è uno dei vari modelli top di gamma del produttore sudcoreano, con schermo OLED Ultra HD 4K da 48 pollici, tecnologie video HLG, HDR10 e Dolby Vision, decoder audio Dolby Atmos per la massima immersione e, come nel caso dei modelli precedenti, supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2 rispettivamente per digitale terrestre e satellitare.

Tra gli altri sconti dei Natalissimi abbiamo segnalato anche 4 computer portatili Lenovo e HP in sconto sotto i 600 Euro.