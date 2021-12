Unieuro Natalissimi: Amazfit GTS 2e in sconto sotto i 100 euro, Amazon rilancia

Quando abbiamo realizzato la nostra guida relativa ai migliori smartwatch sotto i 100 euro a fine 2021, abbiamo evitato di inserire Amazfit GTS 2e per via del fatto che il prezzo era leggermente superiore alla fascia presa in esame. Tuttavia, ora alcune offerte hanno portato il prodotto sotto i 100 euro.

Più precisamente, nel contesto dell'iniziativa Natalissimi di Unieuro (che continuerà fino al 24 dicembre 2021), quest'ultima catena ha deciso di proporre il succitato Amazfit GTS 2e a un prezzo pari a 99,99 euro. In parole povere, è possibile avere un risparmio del 23%, in quanto generalmente lo smartwatch verrebbe venduto a 129,99 euro (lo sconto è dunque di 30 euro).

Insomma, si è scesi sotto la "barriera psicologica" dei 100 euro e l'offerta potrebbe sicuramente fare gola a un buon numero di utenti. Nonostante questo, però, vale la pena soffermarsi su quanto proposto da Amazon Italia. Infatti, sulla versione nostrana del popolare portale e-commerce della società di Andy Jassy il prodotto viene venduto a 92,99 euro. Essenzialmente, dunque, Amazon ha "rilanciato".

Per quel che riguarda, invece, MediaWorld, quest'ultima offre lo smartwatch a 99,99 euro. Arrivando, infine, al portale ufficiale di Amazfit, il prezzo di Amazfit GTS 2e in questo caso parte da 109,90 euro. In questo contesto, capite bene che le promozioni di Amazon e Unieuro potrebbero rivelarsi interessanti per qualcuno.