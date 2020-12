Unieuro Natalissimi, Huawei Watch Fit scende ulteriormente di prezzo

In seguito allo sconto in esclusiva su un TV Samsung 4K, "torniamo" da Unieuro per via di una promozione interessante lanciata nel contesto del volantino "Natalissimi". Infatti, la nota catena ha messo in offerta lo smartwatch Huawei Watch Fit, facendolo scendere ancora più di prezzo rispetto a quanto visto in precedenza.

Infatti, giusto qualche settimana fa vi avevamo fatto sapere che il prodotto era sceso sotto i 100 euro su Amazon Italia. Più precisamente, il prezzo offerto era pari a 98,99 euro, mentre da Unieuro il prodotto costava 109,90 euro. Tuttavia, ora la nota catena ha deciso di far scendere il costo del dispositivo, portandolo a 89,99 euro tramite il suo sito ufficiale. Stando a quest'ultimo portale, solitamente lo smartwatch costerebbe 129,99 euro, quindi si tratta di uno sconto del 30%, ovvero di 40 euro.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store online che vendono prodotti tecnologici, siamo venuti a conoscenza del fatto che ora anche MediaWorld vende Huawei Watch Fit a 89,99 euro. Poteva inoltre mancare Amazon? Ovviamente no e infatti in questo caso il prezzo è di 89,90 euro. Insomma, c'è stata una sorta di "battaglia all'ultimo sconto" su questo dispositivo.

Se volete approfondire lo smartwatch coinvolto, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Huawei Watch Fit (pubblicata a inizio novembre 2020).