Unieuro Natalissimi sconta a 150 euro il tablet Honor Pad X9: ultimi giorni

Non ci sono solamente sconti Unieuro su Smart TV LG in questo periodo festivo. Infatti, la popolare catena ha lanciato diverse altre iniziative promozionali in ambito Tech, tra cui rientra uno sconto sul tablet Honor Pad X9.

Più precisamente, il dispositivo viene adesso proposto a un prezzo pari a 149,99 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale si apprende che generalmente il costo consigliato per il televisore sarebbe di 249,90 euro. In parole povere, non serve effettuare chissà quale calcolo per comprendere che c'è di mezzo uno sconto di 99,91 euro.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione interessante per chi è alla ricerca di un tablet Android low cost, magari anche in vista del 2024. D'altronde, si sfonda la "barriera psicologica" dei 150 euro. Vale in ogni caso la pena indicare che l'offerta rientra nell'iniziativa Natalissimi di Unieuro, che proseguirà fino al 24 dicembre 2023 (quindi con le spedizioni si va anche oltre Natale).

Per il resto, se vi interessa approfondire Honor Pad X9, che tra l'altro è un modello lanciato in Italia nel 2023, potreste voler fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Honor. Ricordiamo che il tablet dispone di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.