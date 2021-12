Unieuro Natalissimi, sconto del 25% su Amazfit Bip S Lite: sotto i 30 euro!

Se siete tra coloro che stanno cercando per l'ormai imminente Natale 2021 uno smartwatch particolarmente economico, ma comunque in grado di svolgere le principali funzioni che generalmente si attribuiscono a questa tipologia prodotti, potrebbe interessarvi approfondire la promozione di Unieuro su Amazfit Bip S Lite.

Infatti, nel contesto del volantino Natalissimi di Unieuro (che rimarrà disponibile fino al 24 dicembre 2021), il prodotto viene proposto a un prezzo scontato del 25%. Più precisamente, se in precedenza il costo dell'indossabile era pari a 39,99 euro, ora Amazfit Bip S Lite può essere acquistato a 29,99 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Insomma, si scende anche sotto alla "barriera psicologica" dei 30 euro.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: anche su Amazon Italia è attiva una promozione simile. Infatti, lo smartwatch in questo caso viene venduto a 39,90 euro, ma è poi possibile applicare un coupon sconto del 25% (valido fino al 16 dicembre 2021 salvo esaurimento dei coupon disponibili) che farà scendere ulteriormente il prezzo al checkout. Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico smartwatch sul sito Web di MediaWorld, mentre sul portale ufficiale di Amazfit il costo dell'indossabile è di 39,90 euro.

Tra l'altro, mediante quest'ultimo sito Web potete approfondire meglio le caratteristiche di Amazfit Bip S Lite, che includono 14 modalità sportive, più di 150 quadranti, funzionalità di monitoraggio della frequenza cardiaca, feature relativa al sonno, sistema di valutazione Huami-PAI e altro. Insomma, per un utente che non ha troppe esigenze potrebbe trattarsi di un'occasione interessante, anche in virtù della questione dei regali di Natale.

Per il resto, se volete puntare un po' in alto (ma senza spendere troppo), potreste voler dare un'occhiata al nostro approfondimento relativo ai migliori smartwatch sotto i 100 euro di fine 2021.