Unieuro Natalissimi, lo smartphone Huawei Mate 30 Pro in sconto del 48%

Dopo aver rilanciato su un televisore 4K QLED di Samsung, Unieuro torna a proporre altre promozioni tecnologiche. In particolare, nel contesto dell'iniziativa "Natalissimi", la nota catena ha messo in offerta lo smartphone Huawei Mate 30 Pro.

Infatti, il dispositivo viene ora proposto a un prezzo pari a 569 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo sito Web, in genere il prezzo del prodotto sarebbe di 1099,99 euro, quindi si tratta di uno sconto del 48%, ovvero di 530,99 euro. La colorazione messa in offerta dalla nota catena è quella Argento. Ricordiamo che lo smartphone dispone di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, ma si tratta di un dispositivo HMS (Huawei Mobile Services) e mancano, dunque, i servizi Google.

In ogni caso, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, ci siamo accorti del fatto che MediaWorld proporrebbe il dispositivo a 667 euro tramite il suo sito ufficiale. Tuttavia, al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta essere disponibile. I rivenditori di Amazon Italia, invece, vendono lo smartphone a un prezzo di 608 euro (a cui si aggiungono 15 euro di spedizione). Insomma, la promozione lanciata da Unieuro può risultare interessante per un certo tipo di utente.

Se volete approfondire il dispositivo, potete farlo consultando l'articolo relativo alle nostre impressioni su Huawei Mate 30 Pro, in cui abbiamo affrontato la questione dell'assenza dei servizi Google.