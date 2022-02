Unieuro: non perdetevi questi 4 smart TV Samsung in offerta, 2 con doppio sconto!

Nel contesto del volantino “Ogni Momento è Buono” proposto da Unieuro fino al 28 febbraio sarà possibile ottenere un coupon da 20 Euro per ogni 100 Euro di spesa su una moltitudine di prodotti di elettronica. Tra di essi, citiamo in particolare 4 smart TV 4K DVB-T2 Samsung in offerta, due con doppio sconto: eccoli nel dettaglio.

Troviamo innanzitutto il Samsung Series 6 QE55Q60A 2021 scontato da 1.049 Euro a 699 Euro, dotato di schermo QLED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale, sistema operativo proprietario Tizen, supporto lato video alla tecnologia HDR10+ e, lato audio, troviamo il decoder Dolby Digital Plus. In alternativa, è possibile acquistare il modello Samsung Series 6 QE75Q60A 2021 a 1.499 Euro al posto di 1.999 Euro, non altro che la versione con schermo da 75 pollici.

Segue poi il TV Samsung QE50QN90A 2021 della gamma Neo QLED, una versione migliorata del pannello QLED che, in questo caso, ha una diagonale pari a 50 pollici. La risoluzione, invece, è sempre Ultra HD 4K, ovverosia 3840 x 2160 pixel. Il sistema operativo è sempre Tizen, mentre tra le varie tecnologie compatibili troviamo HLG, HDR10+, AMD FreeSync per il gaming, Dolby Digital Plus lato audio e, come per tutti gli altri televisori citati, il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione. Il prezzo? Si parla di 1.199 Euro al posto di 1.799 Euro, ma con rimborso di 300 Euro ottenibile fino al 6 marzo 2022 registrando il televisore su Samsung Members.

Attenzione però anche alla versione più grande dello stesso TV, il modello Samsung QE65QN90A 2021 scontato da 2.899 Euro a 2.099 Euro, con rimborso anche questa volta pari a 300 Euro. In altre parole, il prezzo finale sarà pari a 1.799 Euro, per un totale di 1.100 Euro in meno!

Nel mentre, da Mediaworld troverete uno smart TV QLED Samsung a 600 Euro in meno con un regalo incluso.