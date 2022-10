Unieuro, notebook Acer con GPU RTX 3050 scontato sotto i 700 euro

Andando oltre all'iniziativa promozionale di Unieuro su Redmi A1, ci soffermiamo ora su un'offerta legata al mondo dei computer portatili. Infatti, la popolare catena ha messo al centro di uno sconto un notebook Acer con GPU RTX 3050.

Più precisamente, il modello Acer Aspire 7 A715-51G-50FF viene ora venduto a un costo pari a 699,90 euro sul portale Unieuro. Da quest'ultimo si apprende che in precedenza il prezzo era di 1.099 euro, dunque è possibile risparmiare 399,10 euro. In parole povere, c'è uno sconto del 36%, che arriva nel contesto dell'iniziativa Sottocosto di Unieuro, che rimarrà attiva fino al 16 ottobre 2022. Potrebbe insomma trattarsi di un'occasione niente male per più di qualcuno.

In ogni caso, il portatile coinvolto dispone, oltre che della già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050, di un processore Intel Core i5-1240P, 8GB di RAM, 512GB di SSD e sistema operativo Windows 11 Home. Lo schermo è invece da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, mentre non manca il supporto al Wi-Fi 6.

Per il resto, abbiamo provato a cercare questo specifico modello sui portali degli altri principali store online, da MediaWorld ad Amazon, ma senza risultati. Questo significa che la promozione avviata da Unieuro può rivelarsi potenzialmente intrigante anche in termini di disponibilità.