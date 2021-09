Unieuro, notebook Acer con NVIDIA GeForce RTX 3050 a meno di 1000 euro

Non ci sono solamente promozioni su televisori da Unieuro. Quest'ultima catena ha infatti deciso di lanciare uno sconto interessante relativo a un notebook di Acer che dispone di una NVIDIA GeForce RTX 3050.

Più precisamente, il modello in offerta è Acer Aspire 7 A715-42G-R9XR, che viene venduto a 999 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, solitamente il prodotto costerebbe 1199 euro, ma grazie allo sconto attualmente attivo è possibile ottenere un risparmio del 16%, ovvero di 200 euro. Potrebbe dunque trattarsi di un'occasione interessante, vista la situazione non propriamente delle migliori in ambito GPU. In questo contesto, capite bene che trovare un notebook con scheda video RTX sotto i 1000 euro non è esattamente semplice e infatti su Amazon Italia non siamo riusciti a scovare nemmeno un modello di quel tipo in questa fascia di prezzo.

Tra l'altro, abbiamo provato a cercare sui portali ufficiali di MediaWorld e Amazon il modello Acer Aspire 7 A715-42G-R9XR, senza trovare corrispondenze. Insomma, la promozione lanciata da Unieuro potrebbe effettivamente fare gola a più di qualcuno. In ogni caso, tra le altre caratteristiche tecniche offerte dal modello, troviamo un processore AMD Ryzen 7 5700U, affiancato da 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il sistema operativo è Windows 10 Home, mentre il display è un pannello da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Non manca il supporto al Wi-Fi 6.

Per il resto, ricordiamo che è attiva anche un'iniziativa che consente di restituire il vecchio PC per ottenere fino a 350 euro di rimborso. Quest'ultima promozione scade il 9 settembre 2021, quindi il tempo è ristretto. Tuttavia, se volete approfondire la questione, potete fare riferimento all'apposita pagina dedicata del sito Web di Unieuro (in questi casi è sempre bene informarsi come si deve in merito al regolamento della promozione).