Unieuro, notebook da gaming ACER in offerta sotto i 1000 euro

Dopo aver trattato l'offerta esclusiva su un Android TV, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni tecnologiche lanciate da Unieuro. Infatti, la nota catena ha avviato uno sconto legato a un notebook da gaming di ACER.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il modello ACER Nitro 5 viene proposto a un prezzo di 999 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il costo del prodotto sarebbe di 1099 euro. Questo significa che si tratta di uno sconto del 9%, ovvero di 100 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante in un periodo in cui risulta difficile reperire schede video.

Il portatile coinvolto dispone infatti di una GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti con 4GB di memoria dedicata, affiancata da un processore AMD Ryzen 7 4800H, 8GB di RAM e 512GB di SSD. Il display da 15,6 pollici dispone di risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Non manca il supporto al Wi-Fi 6, mentre il sistema operativo è Windows 10 Home.

Analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che il notebook ACER Nitro 5 AN515-44-R8L2 viene venduto a 1249 euro da MediaWorld. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di Amazon Italia.