Unieuro, notebook gaming Acer con RTX 3070 scontato di 300 euro

Dopo aver trattato una promozione relativa a un TV di Sony uscito nel 2021, torniamo tra gli "scaffali virtuali" di Unieuro per via di un'offerta legata a un notebook da gaming di Acer.

Più precisamente, il modello Acer Predator Helios 300 PH315-53-775R viene venduto a 1699 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, solitamente il prezzo del prodotto sarebbe di 1999 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio del 15%, ovvero di 300 euro.

In ogni caso, potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che stanno cercando un notebook che disponga di una scheda video di un certo tipo per il gaming (ricordiamo che il periodo attuale non è dei migliori per il mondo delle GPU). Il modello dispone infatti di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070. Per il resto, troviamo un processore Intel Core i7-10750H, 16GB di RAM e 1TB di SSD. Lo schermo ha invece diagonale pari a 15,6 pollici, nonché risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Il sistema operativo è Windows 10 Home e non manca il supporto al Wi-Fi 6.

Per il resto, attualmente questo modello non risulta disponibile né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia. Insomma, la promozione lanciata da Unieuro potrebbe effettivamente fare gola a un certo tipo di utente.