Unieuro, notebook da gaming ASUS con RTX 3060 in offerta sotto ai 1000 euro

Non ci sono solamente sconti legati a televisori da Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato anche un'offerta relativa a un notebook da gaming di ASUS con GPU RTX 3060.

Più precisamente, il modello ASUS FX516PM-HN002T viene proposto a un prezzo pari a 999 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 1299 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio del 23%, ovvero di 300 euro. Insomma, quella che la nota catena descrive come "Offerta Speciale" potrebbe effettivamente fare gola a un certo tipo di utente.

Si tratta infatti di un periodo non esattamente dei più rosei per quel che riguarda il mondo delle schede video, dunque portarsi a casa un notebook da gaming con una GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 a un prezzo inferiore ai 1000 euro potrebbe risultare interessante per più di qualche utente. In ogni caso, il modello coinvolto offre anche uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), 8GB di RAM, 512GB di SSD e un processore Intel Core i7-11370H. Per il resto, non manca il supporto al Wi-Fi 6.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online relativamente al prodotto, siamo venuti a conoscenza del fatto che questo modello verrebbe venduto a un prezzo pari a 1299 euro da MediaWorld. Tuttavia, al momento in cui scriviamo il dispositivo non risulta disponibile. Per quel che riguarda, invece, i rivenditori di Amazon Italia, in questo caso il costo è fissato a 1282,99 euro (vanno aggiunti 15 euro di spedizione).