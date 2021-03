Unieuro, notebook da gaming con GPU RTX 3060 scontato di 200 euro

Non sono presenti solamente sconti relativi a televisori sul portale ufficiale di Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato anche altre iniziative promozionali, tra cui rientra un'offerta legata a un notebook da gaming con GPU RTX 3060.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Acer Nitro 5 AN515-55-59V4 viene proposto a un costo pari a 1099 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo sito Web, solitamente il prezzo del notebook coinvolto sarebbe di 1299 euro. Questo significa che siamo dinanzi a un possibile risparmio del 15%, ovvero di 200 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un portatile di questo tipo.

Il notebook dispone infatti di un processore Intel Core i5-10300H, nonché di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria dedicata. A questi si affiancano 8GB di RAM e 512GB di memoria interna. Non manca un display da 15,6 pollici con risoluzione pari a 1920 x 1080 pixel. Il sistema operativo è Windows 10 Home.

Per il resto, analizzando quanto proposto dagli altri principali store che vendono prodotti relativi al mondo della tecnologia in Italia, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul sito Web ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon. Insomma, l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.