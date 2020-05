Unieuro: notebook da gaming HP Pavilion 15 a 300 euro in meno

Dopo lo sconto sul TV Panasonic da 55 pollici, Unieuro ha lanciato una promozione relativa al notebook HP Pavilion Gaming 15. Si tratta di un'offerta che potrebbe interessare i videogiocatori che hanno bisogno di un portatile.

In particolare, il modello HP Pavilion Gaming 15-ec0016nl viene venduto, grazie alla promozione del volantino di Unieuro, a 999,99 euro sul sito ufficiale della nota catena. In precedenza, il dispositivo costava 1299,99 euro, quindi il risparmio è pari a 300 euro. Il notebook coinvolto viene spesso venduto a prezzi superiori anche su store online come Amazon.

HP Pavilion Gaming 15-ec0016nl dispone di uno schermo IPS con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), retroilluminazione WLED micro-edge, trattamento antiriflesso e luminosità di 250 nit, un processore AMD Ryzen 7 3750H, una scheda video dedicata NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti con 6GB di memoria GDDR6 (quella integrata è una Radeon RX Vega 10), 16GB di SDRAM DDR4-2400 (2 x 8GB), 256GB di SSD, 1TB di HDD (7200rpm) e una batteria da 52,5 Wh. Il peso è di 2,34 kg, mentre il sistema operativo è Windows 10 Home a 64 bit. In ogni caso, trovate le caratteristiche complete sul sito di Unieuro (vi basta scorrere la pagina).

Noi abbiamo recensito un modello simile (ma con scheda video GeForce GTX 1650).