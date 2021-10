Unieuro, notebook NVIDIA GeForce RTX 3050 in offerta a prezzo non male

Non sono disponibili solamente le offerte a tempo da Unieuro. Infatti, approfondendo le iniziative promozionali legate a quest'ultima catena, abbiamo notato che è stato lanciato uno sconto su un notebook con GPU RTX 3050.

Più precisamente, il modello Acer Aspire 7 A715-42G-R9XR viene venduto a un prezzo pari a 999 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 1199 euro. In parole povere, lo sconto è del 16%, ovvero di 200 euro. Niente male, considerando anche la GPU montata dal portatile e l'attuale situazione non propriamente rosea per quel che concerne le schede video. In ogni caso, Unieuro indica l'iniziativa come "offerta speciale".

Scendendo più nel dettaglio per quel che riguarda la scheda tecnica di Acer Aspire 7 A715-42G-R9XR, a fianco della già citata GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 troviamo un processore AMD Ryzen 7 5700U, nonché 16GB di RAM e 512GB di SSD. Non manca il supporto al Wi-Fi 6, mentre il sistema operativo è Windows 10 Home. Il display LCD da 15,6 pollici ha risoluzione Full HD.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online relativamente a questo specifico modello, abbiamo scoperto che anche MediaWorld venderebbe il portatile a 999 euro. Tuttavia, al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale italiano di Amazon.