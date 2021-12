Unieuro, il notebook con RTX 3050 sotto l'albero è scontato sotto i 1000 euro

Non ci sono solamente offerte su robot aspirapolvere da Unieuro in questi giorni che precedono il Natale 2021. Infatti, al centro delle promozioni natalizie della popolare catena c'è anche un notebook da gaming con scheda video RTX 3050.

Più precisamente, il modello Victus by HP 16-e0008nl viene proposto a un prezzo pari a 999 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. In quest'ultimo portale si può leggere che precedentemente il costo del prodotto era di 1.099 euro. Essenzialmente, dunque, si fa riferimento a uno sconto di 100 euro, ovvero del 9%. Non male in un contesto in cui la situazione in termini di disponibilità di schede video non è esattamente delle più rosee. In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa Natalissimi di Unieuro, che proseguirà fino al 24 dicembre 2021.

Per il resto, la scheda tecnica di Victus by HP 16-e0008nl include, oltre chiaramente alla GPU NVIDIA GeForce RTX 3050, il processore AMD Ryzen 5 5600H, nonché 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello ha diagonale di 16,1 pollici e risoluzione di 1920 x 1080 pixel. Per il resto, non manca il supporto al Wi-Fi 6 e il sistema operativo è Windows 10 Home. Per completezza d'informazione, dovete sapere che non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione in termini di regali di Natale. Infatti, siamo già entrati nella settimana che precede quella della giornata legata all'arrivo di Babbo Natale e dunque mettere sotto l'albero un notebook da gaming a questo prezzo potrebbe risultare intrigante per qualcuno.