Unieuro, nuove offerte solo online fino al 26 Marzo: sconti imperdibili sul sito

Come da protocollo di lunedì, Unieuro lancia oggi le nuove offerte solo online che fino al 26 marzo 2023 propongono un'ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti, su tantissimi dispositivi d'elettronica ed informatica.

L'aspirapolvere Dyson V8 Origin è disponibile a 299 Euro, con un risparmio del 9% rispetto ai 329 Euro di listino.

Tra gli sconti segnaliamo però anche il Motorola moto G 22 da 64 gigabyte, che passa a 124,99 Euro, il 43% in meno rispetto ai 219,90 Euro di listino.

In offerta troviamo anche il Lenovo IdeaPad 3 con schermo da 15,6 pollici, Intel Core i5 ed SSD da 512 gigabyte, che passa a 529,90 Euro, il 29% in meno rispetto ai 749,90 Euro imposti dal produttore. In offerta a 449,90 Euro, in calo del 15% dai 529,90 Euro di listino. Il Lenovo Ideapad Gaming 3 da 15,6 pollici, Intel Core i7 ed SSD da 512GB, che passa a 1199 Euro.

La stampante HP ENVY 6032e invece viene proposta a 79,99 Euro, il 33% in meno dai 119,99 Euro di listino, mentre la microSD SanDisk Ultra da 64 gigabyte viene proposta a 14,99 Euro, il 40% in meno rispetto ai 24,99 Euro di listino.

Tra gli sconti segnaliamo anche la soundbar Samsung Serie B HW-B550 a 171 Euro, il 42% in meno dai 299,90 Euro precedenti.

La lista completa delle promozioni può essere consultata attraverso questo indirizzo.