Unieuro, nuove offerte solo online: i migliori sconti tech fino al 24 Settembre

Nel giorno in cui Amazon annuncia la Festa delle Offerte Prime, Unieuro rinnova gli sconti solo online che fino al 24 Settembre 2023 propongono un’ampia gamma di riduzioni su tantissimi prodotti tech.

Il TV Samsung UE55AU7090UXZT da 55 pollici è disponibile a 406 Euro, in calo dai 529,90 Euro di listino. In sconto troviamo anche l’LG NanoCell 50NANO766QA da 50 pollici che viene proposto a 419 Euro, con un risparmio considerevole dai 749,90 Euro imposti dal produttore.

Tra i laptop segnaliamo il Lenovo Yoga Pro 7 Ultrathin da 14 pollici con processore i7-13700H, 16GB di RAM ed SSD da 512GB a 999 Euro, in calo dai 1499 Euro di listino, mentre il Lenovo Ideapad 3 con processore I5, 16GB di RAM ed SSD da 512GB viene proposto a 599,90 Euro, in calo dagli 849,90 Euro precedenti.

In offerta anche il robot aspirapolvere iRobot Roomba i7 a 499 Euro,dai 699,90 Euro imposti dal produttore, mentre la Apple Magic Keyboard per iPad Pro da 11 pollici di seconda generazione viene proposta a 319 Euro, con un risparmio di 50 Euro dai 369 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulla spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.

Comprare online ti spaventa? Ti aiuta HYPE

L'offerta che hai appena letto ti attira molto ma acquistare online ti spaventa? Credi che per acquistare online in modo sicuro ti serva una carta di credito? É il momento di aprire un conto HYPE Next. Oltre a bonifici e pagamenti immediati a costo zero, ottieni subito un bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica da spendere come vuoi e senza stress, grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Se vuoi registrarti o passare ad HYPE Next, il costo è di soli 2,90 euro al mese, clicca qui!