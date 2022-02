Unieuro, ecco le nuove Offerte Solo Online: risparmio anche oltre il 50%

I cosiddetti HP Days di Unieuro non rappresentano di certo l'unica iniziativa promozionale attiva relativamente alla ben nota catena. C'è infatti da dire che gli sconti non mancano in casa Unieuro, tanto che è stato rinnovato ulteriormente il periodo delle Offerte Solo Online.

Più precisamente, adesso che il 20 febbraio 2022, ovvero la scadenza della precedente iniziativa Offerte Solo Online di Unieuro, è passato, le promozioni attive in questo ambito sono state riviste. In particolare, gli sconti dureranno fino al 27 febbraio 2022 e riguardano, come di consueto, parecchie tipologie di prodotti, cartucce per stampante ed elettrodomestici compresi.

Per intenderci, c'è un risparmio che va anche oltre al 50%. Un esempio è costituito dalla lavatrice LG F4WV508S1B, al centro di uno sconto del 54%. Infatti, in precedenza il prezzo del prodotto era pari a 1.099 euro, mentre nell'ambito delle Offerte Solo Online il costo scende adesso a 499,90 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da non sottovalutare poi il possibile risparmio del 50% sul cavo HDMI Hama da 3 metri, proposto ora a 9,99 euro (anziché 19,99 euro).

Insomma, in questo periodo potreste voler dare un'occhiata al portale ufficiale di Unieuro, in modo da approfondire le miriadi di offerte legate all'iniziativa promozionale (quelle citate in precedenza rappresentano chiaramente semplicemente degli esempi).