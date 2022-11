Unieuro dà il via alle nuove offerte solo online: sconti fino al 13 Novembre

Anche Unieuro quest'oggi rinnova il suo volantino e lancia le nuove offerte solo online che fino al 13 Novembre 2022 propongono un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica a prezzi ridotti. Vediamo di cosa si tratta.

L'aspirapolvere senza fili Dyson Cyclone V10 Motorhead è disponibile a 369 Euro, in calo del 13% rispetto ai 429 Euro di listino.

In offerta troviamo però anche l'HomePod Mini di Apple nella colorazione grigio siderale ad 89,99 Euro: anche in questo caso il risparmio è importante, pari al 10% rispetto ai 99,99 Euro imposti dal colosso americano.

Tra gli smartphone segnaliamo l'ASUS ZenFone 8 a 499 Euro, nel modello con 128 gigabyte di memoria interna: in questo caso lo sconto è del 28% se si tiene conto che di listino costa 699 Euro. OnePlus Nord 2T invece viene proposto a 449,90 Euro, l'11% in meno rispetto ai 509,90 Euro di listino. Il ROG Phone 6 è disponibile a 1099 Euro, l'8% in meno dai 1199 Euro di listino.

Non mancano all'appello i laptop: l'MSI Katana GF66 nella versione con schermo da 15,6 pollici, Intel Core i7 ed SSD da 512 gigabyte è disponibile a 999 Euro, con una riduzione del 37% dai 1599 Euro di listino.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.