Unieuro, ecco le nuove offerte solo online: sconti fino al 19 Giugno 2022

Mentre eBay lancia il nuovo coupon, Unieuro rinnova le offerte solo online ed in giornata odierna propone una serie di offerte molto interessanti su tantissimi prodotti, attive fino al 19 Giugno 2022.

La confezione con quattro AirTag di Apple viene proposta a 95 euro, in calo del 20% rispetto ai 119 Euro di listino.

In sconto troviamo anche il portatile MSI Gaming GF63 Thin, con schermo da 15,6 pollici, NVIDIA GeForce RTX 3050, processore Intel Core i5, 8GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte. Il prezzo proposto è di 749,90 Euro, in calo del 37% rispetto ai 1199 Euro di listino. Sempre dal fronte dei laptop da gaming, segnaliamo anche l'MSI Katana GF66 con NVIDIA GeForce RTX 3070 ed Intel Core i7, con 16GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte, che viene proposto a 1499 Euro, in calo del 28% rispetto ai 2099 Euro di listino.

L'OnePlus Nord N100 invece è disponibile a 149,99 Euro, nella versione con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, in calo del 24% rispetto ai 199 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli su spedizioni e pagamenti a rate, vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.