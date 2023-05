Unieuro, ecco le nuove offerte solo online: sconti fino al 4 Giugno 2023

Unieuro, come da protocollo, rinnova oggi le offerte solo online che fino al 4 Giugno 2023 propongono una serie di promozioni molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Le AirPods 3 sono disponibili a 179 Euro, il 14% in meno rispetto ai 209 Euro di listino, mentre le AirPods 2 passano a 119 Euro, che si traduce in un -25% dai 159 Euro di listino.

L’Amazon Fire TV Stick Lite invece può essere acquistata a 27,99 Euro, con un risparmio del 20% dai 34,99 Euro di listino. In offerta troviamo anche la Fire TV Stick 2021 a 29,99 Euro, il 33% in meno dai 44,99 Euro di listino, mentre la Fire TV Stick 4K passa a 34,99 Euro, il 50% in meno dai 69,99 Euro imposti dal produttore. Sempre dal fronte Amazon, segnaliamo anche l’Echo Dot a 29,99 Euro, il 40% in meno dai 49,99 Euro precedenti.

iPhone 11 da 128 gigabyte viene proposto a 549 Euro, il 9% in meno rispetto ai 609 Euro di listino. In offerta però troviamo anche l’iPhone 14 Pro Max da 128 gigabyte, a 1299 Euro, dai 1489 Euro precedenti.

Il Lenovo Ideapad 3 da 15,6 pollici con processore Intel Core i7, 16GB di RAM ed SSD da 512GB passa invece a 646 Euro, il 38% in meno rispetto ai 1049 Euro di listino.

La lista completa delle offerte può essere consultata attraverso questo indirizzo.