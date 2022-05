Unieuro, ecco le nuove offerte solo online: sconti del 50% fino al 29 Maggio 2022

Unieuro rinnova oggi le offerte solo online. Fino al 29 Maggio 2022, infatti, è possibile acquistare a prezzo ridotto tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica, con offerte che toccano il 50%.

Lo Xiaomi Mi Band 5 è disponibile a 19,99 Euro, il 50% in meno rispetto ai 39,99 Euro di listino. In offerta troviamo anche l'iPhone 13 da 256 gigabyte, il 12% in meno dai 929 Euro imposti dal produttore, con un risparmio del 12% rispetto ai 1059 Euro di listino. iPhone 12 Mini da 128 gigabyte, invece, viene proposto a 659 Euro, il 14% in meno dai 769 Euro di listino. OnePlus Nord invece passa a 299 Euro, il 25% in meno dai 399 Euro di listino.

Tra gli altri prodotti in offerta segnaliamo il Samsung Galaxy Watch4 a 199,99 Euro, il 33% in meno dai 299,90 Euro precedenti. OnePlus Nord N100, invece, passa a 149,99 Euro, in calo del 24% rispetto ai 199 Euro di listino.

Il Lenovo IdeaPad 3 invece viene proposto a 499,90 Euro, il 16% in meno rispetto ai 599,90 Euro precedenti. L'Acer Aspire 1, invece, passa a 239,90 Euro, il 20% in meno dai 299,90 Euro imposti dal produttore.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle singole pagine.