Unieuro, nuove offerte solo online: tanti prodotti tech in sconto fino al 17 Settembre

Come di consueto ad inizio settimana, Unieuro lancia le nuove offerte solo online che fino al 17 Settembre 2023 propongono un’ampia gamma di prodotti in sconto a prezzi ridotti. La lista include un’ampia gamma di dispositivi.

Il Samsung Galaxy Book2, nella versione con processore Intel Core i5-1235U, schermo da 15,6 pollici ed 8GB di RAM è disponibile a 499,90 Euro, 300 Euro in meno dai 799,90 Euro di listino. In offerta però segnaliamo anche il Lenovo Yoga Pro 7 Ultrathin da 14 pollici con processore Intel Core i7, 16GB di RAM ed SSD da 512GB, che è disponibile a 999 Euro: in questo caso il risparmio è di 500 Euro rispetto ai 1499 Euro di listino. Il Lenovo Ideapad Flex5 da 14 pollici con processore 5500U ed 8GB di RAM invece passa a 699 Euro, dagli 849,90 Euro di listino.

Tra i televisori, il TV LG NanoCell NANO76 da 55 pollici viene proposto a 448 Euro, dal prezzo consigliato di 899,90 Euro di listino imposto dal produttore. L’Hisense 55A6FG da 55 pollici invece è disponibile a 379 Euro, dai 499,90 Euro di listino. In sconto segnaliamo anche l’Acer R272YMIX da 27 pollici, a 129,99 Euro, dai 179,99 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in sconto è disponibile attraverso questo indirizzo.