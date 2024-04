Unieuro, via alle nuove offerte solo online: tanti sconti fino al 14 Aprile

Unieuro lancia in giornata odierna le nuove promozioni solo online, che fino al 14 Aprile 2024 propone un’ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

L’Apple Watch SE GPS Only con cassa da 40mm in alluminio è disponibile a 259 Euro, in calo di 30 Euro rispetto ai 289 Euro di listino. In sconto anche il modello da 44mm, che viene proposto al prezzo di 289 Euro, anche in questo caso con un risparmio di 30 Euro rispetto ai 319 Euro imposti dal listino.

Tra i TV, invece, l’Hisense 32A4K da 32 pollici può essere acquistato a 189,99 Euro, 40 Euro in meno se si tiene conto che di listino costa 229,90 Euro, mentre il 50E7KQ da 50 pollici è disponibile in offerta al prezzo di 369 Euro: in questo caso il risparmio è più consistente dato che di listino viene proposto a 479,90 Euro. Il TCL Serie P63 da 43 pollici con pannello Ultra HD 4K è disponibile a 249 Euro, 150 Euro in meno rispetto ai 399,90 Euro.

In offerta troviamo anche la telecamera di sorveglianza TP-Lin TC70 a 26,99 Euro, in calo dai 34,99 Euro di listino, oltre che lo smartphone realme Note 50 a 99,99 Euro, 20 Euro in meno dai 119,99 Euro precedenti. L’HP Envy 17-CR0002NL invece è disponibile ad 899,90 Euro, in calo dai 1499 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.

