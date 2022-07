Unieuro, al via le nuove offerte solo online: tanti sconti fino al 31 Luglio

Unieuro rinnova oggi le offerte solo online, che saranno disponibili sul sito web fino al 31 Luglio 2022 e proporranno tantissime offerte su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Il TV Samsung Crystal UHD 4K da 43 pollici viene proposto a 349,90 Euro, in calo del 27% rispetto ai 479,90 Euro di listino, mentre il Sony KE-48A9 da 48 pollici è disponibile in offerta a 1099 Euro, il 24% in meno rispetto ai 1449 Euro imposti dal produttore. Il Sony XR-55A80K da 55 pollici OLED invece può essere acquistato a 1999 Euro, il 4% in meno dai 2099 Euro precedenti. Il Sony Bravia X72K da 43 pollici invece passa a 699 Euro, il 12% in meno dai 799,90 Euro di listino.

Tra gli smartphone, segnaliamo l’OnePlus Nord N100 a 149,99 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 199 Euro precedenti, mentre OnePlus Nord cala a 299 Euro, con un risparmio del 25% rispetto ai 399 Euro di listino.

Fronte laptop, segnaliamo il Samsung Galaxy Book2 a 699 Euro, ma anche Huawei MateBook D 15 a 599,90 Euro, il 29% in meno dagli 849,90 euro di listino. L’Acer Aspire 7 con schermo da 15,6 pollici, Intel Core i5 e 512 gigabyte di storage invece passa a 899,90 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.