Unieuro, al via le nuove offerte solo online: tantissimi sconti fino al 24 Aprile

Unieuro lancia oggi le nuove offerte solo online, che permettono di portare a casa fino al 24 Aprile 2022 un’ampia gamma di prodotti a prezzo ridotto, tra cui segnaliamo smartphone, smartwatch ed altri dispositivi d’elettronica ed informatica.

Xiaomi Redmi 9A è disponibile a 99 Euro, il 17% in meno rispetto ai 119,99 Euro di listino. In offerta però segnaliamo anche OnePlus Nord N100, che viene proposto a 149,99 Euro, il 24% in meno rispetto ai 199 Euro di listino. iPhone 13 da 256 gigabyte, invece, è disponibile a 939 Euro, con un risparmio dell’11% dai 1059 Euro di listino. iPhone 12 da 128 gigabyte invece è disponibile a 769 Euro, il 13% in meno rispetto agli 889 Euro precedenti.

Per quanto riguarda gli smartwatch, invece, è disponibile a prezzo ridotto, a 199,99 Euro, il Samsung Galaxy Watch4 da 40mm, il 25% in meno rispetto ai 269,90 Euro di listino.

Tra i televisori, invece, lo Xiaomi TV P1E da 43 pollici 4K Ultra HD è disponibile a 299,90 Euro, il 25% in meno rispetto ai 399,90 Euro precedenti.

Interessante anche lo sconto sul Lenovo V 15, il laptop da 15,6 pollici con Intel Celeron N, 4 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte, che passa a 340 Euro, il 24% in meno rispetto ai 449,90 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata a questo indirizzo.