Unieuro, il nuovo iPhone 12 Purple è già scontato di molto

Non ci sono solamente le ultime ore di offerte relative al volantino di aprile 2021 da Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato anche una promozione legata allo smartphone iPhone 12, rigorosamente nella nuova colorazione Purple (viola).

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il dispositivo, nella sua variante da 64GB di memoria interna, viene proposto a un prezzo di 779 euro. Questo significa che gli utenti possono risparmiare 160 euro. Non male, soprattutto considerando il fatto che la colorazione Purple è stata annunciata giusto qualche giorno fa.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che Amazon, pur non segnandola direttamente come offerta, propone un prezzo che risulta comunque "tagliato" rispetto a quello del portale ufficiale dell'azienda di Cupertino. Infatti, anche in questo caso il costo è pari a 779 euro (prodotto venduto e spedito da Amazon). Come potete leggere nella notizia dedicata agli annunci del recente evento "Spring Loaded", iPhone 12, nel suo modello da 64GB, solitamente costerebbe 939 euro (potete verificarlo anche mediante il sito Web ufficiale di Apple).

Per il resto, sul portale ufficiale di MediaWorld il costo è di 939 euro, che rappresenta il "prezzo classico". Insomma, l'offerta lanciata da Unieuro e il costo "tagliato" disponibile su Amazon Italia potrebbero effettivamente fare gola a un certo tipo di utente.