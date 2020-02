Unieuro, il nuovo volantino 'Amore A Primo Acquisto' regala un buono sconto da 20 Euro

Dopo la scadenza del Fuoritutto, Unieuro ha lanciato oggi il nuovo volantino di fine Febbraio 2020, valido nei negozi ed online fino al 27/2. Alle tante promozioni presenti all'interno, se ne aggiunge un'altra che consente di ottenere un buono sconto da 20 Euro ogni 100 Euro di spesa.

Buono sconto 20 Euro Unieuro

Partiamo dai buoni sconto, che potranno essere utilizzati dal 28 Febbraio al 29 Marzo 2020 nei negozi online. Per ottenerli basta semplicemente riempire il carrello con un minimo di 100 Euro di spesa e completare l'acquisto.

In cassa (sia online che nei negozi fisici) si riceverà un buono da utilizzare nelle date prestabilite. Per il regolamento competo, comprensivo dei prodotti che non rientrano nella promozione, vi rimandiamo al file PDF.

Offerte Unieuro "Amore A Primo Acquisto"

Per quanto riguarda le offerte, invece, tra i prodotti in sconto troviamo lo Xiaomi Redmi Note 8T a 189,90 Euro, mentre l'huawei P30 Lite da 128GB passa a 249,90 Euro. In sconto è disponibile anche il Redmi Note 8 Pro, a 269,90 Euro.

Fronte TV, l'LG OLED55C9PLA da 55 pollici 4K Ultra HD viene scontato a 1499 Euro, il 40% in meno dai 2499 Euro di listino del produttore.

Interessante anche l'offerta sul MacBook Air da 13,3 pollici, a 1099 Euro, che si traduce in un risparmio del 14%.