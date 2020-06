Unieuro: il nuovo volantino porta uno sconto di 300 Euro su un laptop Asus con i7

Nel nuovo volantino di Unieuro è presente una promozione molto interessante su un notebook targato ASUS. La catena di distribuzione permette di portare a casa un laptop della casa di Taipei ad un prezzo di 300 Euro inferiore rispetto a quello di listino.

Il computer in questione è l'ASUS RX571GT-BQ115T, un laptop con schermo da 15,6 pollici e risoluzione di 1920x1080 pixel, che è disponibile ad 899,99 Euro, appunto 300 Euro in meno rispetto ai 1.199,99 Euro, per un risparmio pari al 25%.

A livello tecnico troviamo il processore Intel Core i7-9750H, accompagnato da 8 gigabyte di RAM ed una scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4 gigabyte di memoria. L'SSD invece è da 256GB, per l'archiviazione dei file e l'installazione dei programmi.

Unieuro garantisce anche la consegna a domicilio gratuita e la possibilità di effettuare il ritiro in magazzino e l'opzione che permette di pagare velocemente sul sito attraverso la cassa veloce PayPal.

Inoltre, è anche possibile aggiungere all'ordine l'assistenza extra di 12 mesi che si aggiunge a quella prevista dalla legge. Basta spuntare la casella dedicata, ma è previsto il pagamento di un sovrapprezzo di 129,99 Euro rispetto al prezzo già scontato.

L'offerta sarà disponibile fino alla scadenza del volantino, e la disponibilità è ampia.