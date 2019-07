Unieuro, ecco il nuovo volantino: sconti solo online fino al 25 Luglio

Unieuro annuncia oggi il lancio del nuovo volantino, che proporrà fino al prossimo 25 Luglio una serie di sconti validi solo online, come indicato proprio nel nome della promozione. L'offerta più ricca è quella che riguarda gli smartphone, ma non mancano anche altri prodotti legati all'informatica.

Partendo proprio dalle offerte legate agli smartphone, Asus ZenFone Max Pro M1 da 32 gigabyte può essere acquistato a 139 Euro, il 22% in meno rispetto ai 179,99 Euro di listino. In offerta troviamo anche il Galaxy A6+ da 32 gigabyte, a 199,90 Euro, per un risparmio di 30 Euro se confrontato ai 229,90 Euro imposti dal produttore.

Salendo di fascia, è presente tra i prodotti in offerta anche Huawei P20 a 329 Euro, il 51% in meno rispetto ai 679,90 Euro del lancio. In sconto è presente anche il Galaxy Note 9 a 699 Euro. Per quanto riguarda gli iPhone, l'iPhone X da 64 gigabyte è disponibile ad 859 euro.

Dal fronte dei monitor e televisori, la Samsung C32F391FWU da 32 pollici Full HD può essere portata a casa a 189,99 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.

