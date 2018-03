Unieuro: nuovo weekend No Iva su smartphone, PC e tablet: Galaxy S9 Plus a 779 Euro!

Unieuro, terminata la precedente promozione, ha da poco lanciato un nuovo weekend, nel corso del quale sarà possibile acquistare per tutto il fine settimana smartphone, PC e tablet con sconti del 22 per cento, pari appunto all'aliquota sul valore aggiunto. Ma vediamo insieme le promozioni più interessanti.

Smartphone

Partiamo, come di consueto dalle promozioni sugli smartphone che sono le più interessanti. Ciò che salta immediatamente all'occhio è l'offerta che Unieuro propone sull'ultimo smartphone top di gamma di Samsung, il Galaxy S9 Plus, che può essere portato a casa a 779,22 Euro, circa 220 Euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Nell'offerta rientra anche Huawei P10, che nella versione argento con 64 gigabyte di memoria è disponibile a 311,92 Euro, mentre Honor View 10 con doppia SIM, da 128 gigabyte, è scontato a 389,92 Euro.

Per coloro che invece desiderano qualche smartphone del marchio gemello di Huawei, l'Honor 9 Lite è disponibile a 179,32 Euro, ed Honor 8 a 198,90 Euro.

Tornando al fronte Galaxy S9, è anche disponibile la versione "classica", a 701,22 Euro, quasi 200 Euro in meno rispetto al prezzo di listino di 899 Euro. E' anche disponibile l'ultimo phablet top di gamma della compagnia coreana, il Galaxy Note 8, a 763,62 Euro.

La lista completa degli smartphone in offerta è disponibile qui.

Tablet

Fronte tablet anche le offerte sono interessanti.

Il Galaxy Tab A del 2016, nella variante WiFi + 4g con 16 gigabyte di memoria, è acquistabile a 194,22 Euro. Salendo di fascia troviamo anche il Galaxy Tab S3 di Samsung in offerta, a 569,32 Euro contro i 729,90 Euro di mercato. Il Lenovo YB1-X90L, che solitamente viene venduto a 599,99 Euro, invece, è oggi disponibile a 389,99 Euro.

Tornando alle offerte Samsung, il Samsung Book Galaxy SM-W627 è disponibile al prezzo scontato di 686,39 Euro, mentre Huawei MediaPad M5 può essere acquistato a 311,99 Euro.

Laptop

A livello di laptop l'offerta è molto varia. Il Lenovo IdeaPad Y520 con processore i7-7700 e display da 15,6 pollici, che ha un valore di mercato di 1199,99 Euro, è disponibile a 779,22 Euro, ma rientrano nella promozione anche molti Acer. Ad esempio, lo Swift SF314-52-52MJ con processore i5-7200U e schermo da 14 pollici può essere acquistato a 545,99 Euro. Il notebook HP-15-BSS514NL per tutto il weekend potrà essere portato a casa a 467,99 Euro, ma per la lista completa vi reindirizziamo alla pagina dedicata.

Ricordiamo che dalla promozione sono esclusi gli iPhone ed i prodotti già in offerta sul volantino.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportatano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.