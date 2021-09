Unieuro, offerta del 31% e sconto extra su un Android TV TCL da 55 pollici

Non sono disponibili solamente offerte legate a smartphone da Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato anche una promozione relativa a un Android TV di TCL.

Più precisamente, il modello TCL 55P725 viene proposto a un prezzo pari a 479,90 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 699,90 euro. Questo significa che già così si tratterebbe di uno sconto del 31%, ovvero di 220 euro. Tuttavia, non è finita qui: infatti, il prodotto rientra anche nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto direttamente in carrello. In parole povere, il prezzo finale diventa 455,90 euro, per un risparmio totale di 244 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore di questa fascia.

In ogni caso, il modello coinvolto dispone di un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), nonché di 2 porte HDMI. Il sistema operativo è Android, quindi sono presenti un po' tutte le funzionalità smart del caso. Inoltre, non manca chiaramente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online relativamente al prodotto, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia propongono il modello a 819,72 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico prodotto sul sito Web ufficiale di MediaWorld.