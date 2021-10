Unieuro, offerta a tempo del 31% su un TV Sony 2021 4K con Google TV

Non sono disponibili solamente le promozioni del "Sottocosto" da Unieuro. Infatti, la nota catena ha avviato anche un'offerta a tempo relativa a un televisore 4K di Sony uscito nel 2021.

Più precisamente, il modello Sony BRAVIA XR55X93J viene proposto fino al 17 ottobre 2021 a un prezzo pari a 999 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 1449 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio di 450 euro, ovvero del 31%. Potrebbe dunque trattarsi di un'ottima occasione per chi ha intenzione di puntare a un televisore di questo tipo.

Per intenderci, la scheda tecnica di Sony BRAVIA XR55X93J include un pannello Full Array LED con diagonale di 55 pollici e risoluzione 4K Ultra HD. Il sistema operativo è Android: più precisamente, si fa riferimento a Google TV. Per il resto, non mancano quattro porte HDMI, nonché l'ovvio supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Per il resto, abbiamo provato a cercare questo specifico modello sui portali ufficiali di MediaWorld e Amazon Italia, ma non siamo riusciti a trovarlo. Insomma, l'offerta avviata da Unieuro potrebbe effettivamente interessare più di qualcuno, dato che a quanto pare si tratta di una sorta di "esclusiva".