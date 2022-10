Unieuro, offerta del 36% su un TV NEO QLED 8K 2022 da 55 pollici di Samsung

Non sono disponibili unicamente offerte Unieuro su PC MSI con GPU RTX in questo inizio ottobre 2022. Infatti, la popolare catena ha lanciato anche molte altre iniziative promozionali, tra cui rientra uno sconto non di poco conto su un televisore Neo QLED di Samsung uscito nel 2022.

Più precisamente, il modello Samsung Series 7 QN700B viene adesso venduto a un prezzo di 1.599 euro sul portale Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, precedentemente il costo del televisore era di 2.499 euro. Si fa quindi riferimento a uno sconto del 36%, in quanto un rapido calcolo porta a comprendere che è possibile risparmiare 900 euro.

Per quel che concerne la scheda tecnica di Samsung Series 7 QN700B, troviamo un pannello Neo QLED da 55 pollici con risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel). A sorreggere le funzionalità software del televisore c'è il sistema operativo Tizen, mentre non può ovviamente mancare il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Le porte HDMI disponibili sono 4.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online relativamente al prodotto, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia vendono il televisore a partire da 1.835,50 euro. Da MediaWorld, invece, il costo del prodotto è di 1.599 euro. Insomma, sono attive varie promozioni sul prodotto, che potreste voler approfondire.