Unieuro, offerta del 37% su Samsung Galaxy S20 FE 4G con Snapdragon 865

Dopo aver trattato le offerte dell'iniziativa "Back To School", torniamo tra gli "scaffali virtuali" di Unieuro per approfondire un'altra promozione tech. Infatti, la nota catena ha messo in sconto lo smartphone Samsung Galaxy S20 FE con processore Qualcomm Snapdragon 865.

Più precisamente, il succitato dispositivo viene proposto a 419,90 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che solitamente il prezzo a cui verrebbe venduto lo smartphone ammonterebbe a 669 euro. Questo significa che lo sconto è del 37%, ovvero di 249,10 euro. Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente, considerando anche il fatto che generalmente il dispositivo viene proposto a un costo più alto un po' in tutti i principali store online, come potete leggere nel nostro approfondimento legato ai migliori smartphone Android tra 300 e 500 euro.

Per intenderci, questa variante dello smartphone, che supporta il 4G e dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, al momento in cui scriviamo viene venduta a partire da 446,01 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (vanno aggiunti 2,99 euro di spedizione). MediaWorld, invece, ha lanciato una promozione simile a quella di Unieuro, dato che il prezzo in questo caso è sceso a 419 euro.

Insomma, sembra trattarsi di un momento interessante per portarsi a casa il dispositivo, in attesa dell'eventuale annuncio di Samsung Galaxy S21 FE (che potrebbe avvenire nei prossimi giorni).